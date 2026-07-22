На участке ул. Мичурина в Самаре временно изменится схема движения транспорта

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С 06:00 23 июля до 06:00 28 июля на участке ул. Мичурина, в районе дома № 19в, временно ограничат движение всех видов транспорта в обоих направлениях, сообщает мэрия Самары. Это связано с проведением второго этапа ремонта малонадёжной тепловой сети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.