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Общество

На участке ул. Мичурина в Самаре временно изменится схема движения транспорта

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 06:00 23 июля до 06:00 28 июля на участке ул. Мичурина, в районе дома № 19в, временно ограничат движение всех видов транспорта в обоих направлениях, сообщает мэрия Самары. Это связано с проведением второго этапа ремонта малонадёжной тепловой сети в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Для пешеходов будут устроены переходные мостики. А автомобилисты могут воспользоваться объездными дорогами по улицам Осипенко и Челюскинцев.

Трассы следования автобусов №№ 4, 22 и троллейбусов №№ 4, 15 изменятся. Работа маршрутов будет организована следующим образом:

  • троллейбусы № 4 и № 15 — в прямом направлении (в сторону железнодорожного вокзала) поедут в объезд участка ремонта — по Московскому шоссе — ул. Коммунистической — ул. Агибалова — через Комсомольскую площадь — до ул. Спортивной; в обратном направлении — ул. Спортивная — Никитинская площадь — ул. Коммунистическая — Московское шоссе и далее — по своему обычному маршруту;
  • автобусы № 4 — в прямом направлении — объезд по Московскому шоссе — далее без поворота на пр. Масленникова проследуют по ул. Мичурина — через ул. Чкалова — ул. Коммунистическую — ул. Агибалова — до конечной остановки "Железнодорожный вокзал"; в обратном направлении — Железнодорожный вокзал — ул. Спортивная — ул. Коммунистическая — ул. Чкалова — ул. Мичурина — Московское шоссе — далее по обычному маршруту до ул. Олимпийской (остановка "Овощная база")
  • автобусы № 22 — в прямом направлении — ул. Авроры — Московское шоссе — ул. Мичурина — ул. Чкалова — ул. Коммунистическая — ул. Агибалова; в обратном направлении — ул. Спортивная — ул. Коммунистическая — ул. Чкалова — ул. Мичурина — Московское шоссе — ул. Авроры.

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