Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для предпринимателей "Люди дела — 2026"

До 1 сентября Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" принимает заявки на всероссийский ежегодный конкурс "Люди дела-2026".

Конкурс "Люди дела" — это ежегодное событие, которое направлено на выявление и поощрение лучших представителей российского бизнеса, которые своим трудом и достижениями формируют экономический фундамент страны. Цель конкурса — поддержка бизнес-проектов и инициатив, а также продвижение ценностей отечественного предпринимательства через поиск, отбор, описание и распространение успешных бизнес-практик и решений.

Конкурс проводится с 2018 года. В этом году заявки принимаются по шести номинациям: "Человек дела", "Драйвер отрасли", "Экспортер года", "Прорыв года", "Деловая леди", "Благое дело". Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на официальном сайте Конкурса: конкурс-людидела.рф.