Жители Самарской области могут стать соавторами мастер‑плана Ширяева

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Село Ширяево рассматривается как одна из важнейших точек притяжения в сфере туризма и культуры региона, его планируют превратить в мощный туристический и культурный кластер. Мастер‑план разрабатывают специалисты АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области".

Фото: Анна Вырина