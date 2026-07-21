Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей

В Самарской области продолжается прием заявлений на частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря. Мера поддержки реализуется с 2025 года по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На сегодняшний день выплату уже получили свыше 680 семей, а общее число поданных заявлений превысило 900. Всего в региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 93 миллионов рублей.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области

Одной из тех, кто уже воспользовался новой мерой поддержки, стала многодетная мама Ольга Воронцова. В этом году она оформила компенсацию за летний отдых младшей дочери Александры. В семье Ольги растут три девочки — ученицы 6, 7 и 9 классов, и все они, по словам мамы, очень любят отдыхать в лагерях.

"Как многодетной маме, мне приятно, что есть такая возможность получить от государства компенсацию. Это мало того полезно — ребенок отдохнул, но и уже оплаченная сумма частично вернулась, и ею можно снова распорядиться", — отметила Ольга Воронцова.

Подать заявление на компенсацию можно после возвращения ребенка из лагеря. Для получения выплаты необходимо предоставить стандартный пакет документов.

"Необходимые документы: заявление, согласие на обработку персональных данных, удостоверение личности законного представителя ребенка. Если ребенку уже 14 лет, то также паспорт и свидетельство о рождении, договор об оказании услуг с летним лагерем. Оригиналы чека об оплате и оригиналы отрывного талона либо акт выполненных работ", — перечислила Марина Авдейчева, старший инспектор Главного управления социальной защиты населения по Промышленному району Самары.

Размер компенсации зависит от типа приобретенной путевки. Максимальные суммы выплат установлены с учетом средней стоимости путевок.

"Максимальная сумма в санаторных лагерях составляет 17 482 рубля, из расчета не более 832 рублей в день. Для летних лагерей максимальная сумма — 15 519 рублей, с расчетом 739 рублей в день", — уточнила инспектор Главного управления социальной защиты населения по Промышленному району Самары Анна Константинова.

Обратиться за компенсацией родители могут в управление социальной защиты населения по месту жительства. Заявления можно подавать до 30 сентября текущего года.