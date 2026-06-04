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Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" провели акцию в Международный день защиты детей

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Добровольцы аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления и Центральной базы производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" провели ежегодную благотворительную акцию "Коробка храбрости", приуроченную к Международному дню защиты детей. Цель мероприятия — оказать помощь детям, находящимся на длительном лечении и реабилитации в Самарской областной детской клинической больнице имени Н. Н. Ивановой.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Акция направлена на то, чтобы подарить детям положительные эмоции и помочь им преодолеть страх перед сложными медицинскими процедурами. Ребенок может выбрать подарок, который придаст ему уверенности и храбрости. Особое внимание уделяется детям, проходящим лечение вдали от дома, которым особенно необходимы внимание и поддержка.

Работники АО "Транснефть - Приволга" наполнили "Коробки храбрости" книгами, играми, наборами для творчества, игрушками и многим другим. 1 июня все подарки переданы в отделение больницы.

Сотрудничество волонтеров АО "Транснефть - Приволга" и областной детской больницы имени Н. Н. Ивановой началось в 2020 году. На протяжении семи лет волонтеры АО "Транснефть - Приволга" проводят акции и мероприятия для детей, в том числе в День защиты детей и на Новый год. В мае текущего года добровольцы предприятия передали больнице необходимые бытовые приборы.

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