СФР озвучил особенности повышения пенсии после 80 лет в Самарской области

Граждане, достигшие возраста 80 лет, получают повышенную пенсию от Отделения СФР по Самарской области. Повышение происходит за счет увеличения фиксированной части страховой пенсии по старости в два раза.

Фиксированная выплата - это гарантированная часть страховой пенсии по старости, которая устанавливается федеральным законом и индексируется постановлениями правительства РФ. Она не зависит от трудового стажа и суммы уплаченных страховых взносов.

"С 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты равен 9584,69 рубля. Для получателей страховой пенсии по старости старше 80 лет ее размер удваивается и составляет уже 19169,38 рубля", - рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Обращаться куда-либо для получения повышения не требуется, поскольку перерасчет производится беззаявительно. Увеличенную выплату гражданин получит уже в следующем месяце после достижения 80-летнего возраста.

Кроме того, к пенсии таких граждан устанавливается надбавка на уход, размер которой в 2026 г. составляет 1413,86 рублей.

Важно учитывать, что данная льгота действует только для получателей страховых пенсий по старости. Граждане, которым назначена социальная пенсия или страховая пенсия по случаю потери кормильца, не могут претендовать на увеличение фиксированной выплаты по достижении 80 лет. Лицам с инвалидностью I группы повышенная фиксированная выплата устанавливается при назначении пенсии, а потому повторное увеличение для них не производится.