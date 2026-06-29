Проекты "Под сердцем" и "Мама в ресурсе" помогают беременным и родившим самарчанкам

Вот уже почти три года в Самарской области реализуется проект для будущих родителей "Под сердцем". Его запустила общественная организация "Родные люди".

Программа "Под сердцем" - настоящий путеводитель в мир родительства, призванный не просто подготовить к родам, но и возвысить культуру ожидания и появления малыша в семье, превратив это время в самый счастливый период. Проект бережно направляет супругов на путь осознанного родительства, не забывая о том, как важно оставаться любящей парой.

Более 300 будущих мам уже открыли для себя бесценные знания, встречаясь с ведущими специалистами: неонатологами, нутрициологами, педиатрами, экспертами по грудному вскармливанию. Групповые занятия с психологом, открытые и для будущих пап, стали пространством избавления от страхов и обретения уверенности в своих родительских силах.

Особую ценность имеют индивидуальные консультации семейного психолога, где пары могли бесплатно преодолевать трудности, а также занятия с участием старших детей, помогающие всей семье гармонично адаптироваться к грядущим переменам.

Для поддержания физической формы были организованы бесплатные фитнес-тренировки под руководством профессионалов, готовящих тело к родам и послеродовому восстановлению.

Зимой 2026 года "Родные люди" подарили мамам новый импульс жизни, выпустив в мир проект "Мама в ресурсе". Реализованный при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, он стал источником силы для женщин после родов, предлагая полную физическую, эмоциональную и социальную перезагрузку.

"Мама в ресурсе" - это не просто программа, это забота, где малыш - желанный спутник на пути к восстановлению. Бережный фитнес, гармонизирующие встречи с психологом, ценные лекции врачей и арт-терапия - все это сплетается в единое целое, возвращая мамам их внутренний ресурс.

Светлана Санфирова, руководитель организации "Родные люди", убеждена: общество должно стать надежной опорой и хранителем для беременных женщин и матерей с новорожденными.