16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проекты "Под сердцем" и "Мама в ресурсе" помогают беременным и родившим самарчанкам Господдержка помогает семье Клюевых вести активный образ жизни СФР озвучил особенности повышения пенсии после 80 лет в Самарской области Соцконтракт помог предпринимательнице из Самарской области развить производство керамических изделий Реготделение Социального фонда проведет День открытых дверей

Соцподдержка Общество

Проекты "Под сердцем" и "Мама в ресурсе" помогают беременным и родившим самарчанкам

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 170
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вот уже почти три года в Самарской области реализуется проект для будущих родителей "Под сердцем". Его запустила общественная организация "Родные люди".

Программа "Под сердцем" - настоящий путеводитель в мир родительства, призванный не просто подготовить к родам, но и возвысить культуру ожидания и появления малыша в семье, превратив это время в самый счастливый период. Проект бережно направляет супругов на путь осознанного родительства, не забывая о том, как важно оставаться любящей парой.

Более 300 будущих мам уже открыли для себя бесценные знания, встречаясь с ведущими специалистами: неонатологами, нутрициологами, педиатрами, экспертами по грудному вскармливанию. Групповые занятия с психологом, открытые и для будущих пап, стали пространством избавления от страхов и обретения уверенности в своих родительских силах.

Особую ценность имеют индивидуальные консультации семейного психолога, где пары могли бесплатно преодолевать трудности, а также занятия с участием старших детей, помогающие всей семье гармонично адаптироваться к грядущим переменам.

Для поддержания физической формы были организованы бесплатные фитнес-тренировки под руководством профессионалов, готовящих тело к родам и послеродовому восстановлению.

Зимой 2026 года "Родные люди" подарили мамам новый импульс жизни, выпустив в мир проект "Мама в ресурсе". Реализованный при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, он стал источником силы для женщин после родов, предлагая полную физическую, эмоциональную и социальную перезагрузку.

"Мама в ресурсе" - это не просто программа, это забота, где малыш - желанный спутник на пути к восстановлению. Бережный фитнес, гармонизирующие встречи с психологом, ценные лекции врачей и арт-терапия - все это сплетается в единое целое, возвращая мамам их внутренний ресурс.
Светлана Санфирова, руководитель организации "Родные люди", убеждена: общество должно стать надежной опорой и хранителем для беременных женщин и матерей с новорожденными.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5