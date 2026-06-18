Соцконтракт помогает жителям Самарской области найти работу, открыть свое дело и преодолеть трудную жизненную ситуацию

В Самарской области социальный контракт остается востребованной мерой поддержки, которая уже помогла тысячам жителей региона увеличить свои доходы и улучшить качество жизни. Все это отвечает целям национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

Один из ярких примеров — Алексей Зубков, многодетный отец и самозанятый из Кинель-Черкасс. Он воспользовался социальным контрактом дважды: пять лет назад и в этом году. Если раньше Алексей занимался установкой кондиционеров, то теперь его деятельность связана с изготовлением рекламной продукции. Мастерскую мужчина оборудовал сам рядом с домом.

Благодаря соцконтракту Алексей приобрел необходимое оборудование, увеличил объемы производства и расширил спектр услуг. "Бизнес-план составили, помогли мне, все прошло нормально. Денежные средства перечислили, заказал оборудование, часть пришла, часть еще ждем. Планирую активно развиваться", — делится самозанятый.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объем финансирования социальных контрактов в этом году значительно увеличен. В бюджете 2026 года на эти цели запланировано выделить свыше 1,3 миллиарда рублей. С начала года уже заключено около 2,5 тысяч социальных контрактов, которые позволяют повысить доходы семей с детьми и одиноко проживающих граждан.

Напомним, что социальный контракт — это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определенные условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство. В Самарской области эта мера поддержки действует уже несколько лет и ежегодно помогает тысячам семей.

Подробнее об оформлении соцконтракта можно узнать на сайте регионального Минсоцдема.