Соцконтракт помогает жителям Самарской области найти работу, открыть свое дело и преодолеть трудную жизненную ситуацию

В Самарской области социальный контракт остается востребованной мерой поддержки, которая уже помогла тысячам жителей региона увеличить свои доходы и улучшить качество жизни. Все это отвечает целям национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.
Один из ярких примеров — Алексей Зубков, многодетный отец и самозанятый из Кинель-Черкасс. Он воспользовался социальным контрактом дважды: пять лет назад и в этом году. Если раньше Алексей занимался установкой кондиционеров, то теперь его деятельность связана с изготовлением рекламной продукции. Мастерскую мужчина оборудовал сам рядом с домом.
Благодаря соцконтракту Алексей приобрел необходимое оборудование, увеличил объемы производства и расширил спектр услуг. "Бизнес-план составили, помогли мне, все прошло нормально. Денежные средства перечислили, заказал оборудование, часть пришла, часть еще ждем. Планирую активно развиваться", — делится самозанятый.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева объем финансирования социальных контрактов в этом году значительно увеличен. В бюджете 2026 года на эти цели запланировано выделить свыше 1,3 миллиарда рублей. С начала года уже заключено около 2,5 тысяч социальных контрактов, которые позволяют повысить доходы семей с детьми и одиноко проживающих граждан.
Напомним, что социальный контракт — это соглашение между гражданином и органами социальной защиты, по которому государство оказывает финансовую помощь, а получатель обязуется выполнить определенные условия: трудоустроиться, пройти обучение, открыть свое дело или вести личное подсобное хозяйство. В Самарской области эта мера поддержки действует уже несколько лет и ежегодно помогает тысячам семей.
Подробнее об оформлении соцконтракта можно узнать на сайте регионального Минсоцдема.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !