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Участник СВО из Самарской области развивает растениеводство с помощью гранта "Агромотиватор"

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В хозяйстве Андрея Лазутина из с. Алтухово Кинель-Черкасского района начался сезон садовой земляники. Сейчас в плодоношении здесь всего полгектара ремонтантных сортов. Но уже к осени ожидается прибавление – посадки этой весны должны дать свой первый урожай.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В планах в ближайшие пять лет увеличить площадь хозяйства в пять раз. В этом Андрею Лазутину поможет грант "Агромотиватор" — принципиально новая мера господдержки, созданная для участников и ветеранов специальной военной операции, которые хотят развивать сельское хозяйство. С его помощью фермер закупит необходимую для работы технику и автотранспорт для транспортировки ягоды на рынки Самары и Отрадного.

Размер гранта "Агромотиватор" варьируется. Если проект участника спецоперации ориентирован на развитие животноводства, он может составить до 7 млн руб., на иные направления деятельности, в том числе растениеводство, овощеводство, переработку предусмотрено до 5 млн рублей.

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