Участник СВО из Самарской области развивает растениеводство с помощью гранта "Агромотиватор"

В хозяйстве Андрея Лазутина из с. Алтухово Кинель-Черкасского района начался сезон садовой земляники. Сейчас в плодоношении здесь всего полгектара ремонтантных сортов. Но уже к осени ожидается прибавление – посадки этой весны должны дать свой первый урожай.
В планах в ближайшие пять лет увеличить площадь хозяйства в пять раз. В этом Андрею Лазутину поможет грант "Агромотиватор" — принципиально новая мера господдержки, созданная для участников и ветеранов специальной военной операции, которые хотят развивать сельское хозяйство. С его помощью фермер закупит необходимую для работы технику и автотранспорт для транспортировки ягоды на рынки Самары и Отрадного.
Размер гранта "Агромотиватор" варьируется. Если проект участника спецоперации ориентирован на развитие животноводства, он может составить до 7 млн руб., на иные направления деятельности, в том числе растениеводство, овощеводство, переработку предусмотрено до 5 млн рублей.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !