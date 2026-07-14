Ветераны СВО и их семьи могут бесплатно получить юридическую помощь в самарском филиале фонда "Защитники Отечества"

Государственный фонд "Защитники Отечества" содействует в получении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей по вопросам предоставления льгот, социальных гарантий, выплат, предусмотренных действующим законодательством. За три года в самарский филиал фонда поступило более 94000 обращений, где почти 96% решены положительно, из них более 8000 обращений - по юридической помощи.
Самарский филиал Фонда заключил соглашения о сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей с различными органами и организациями: прокуратурой Самарской области; аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области; Государственным юридическим бюро по Самарской области; Палатой адвокатов Самарской области; военной прокуратурой Самарского гарнизона и других.
"Благодаря выстроенному взаимодействию с партнерами мы смогли создать эффективную систему, которая работает во всех регионах страны. Мы понимаем, что юридическая помощь очень востребована, а значит, будем создавать все необходимые условия для совершенствования этого направления деятельности", - отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Юридическая поддержка остается одним из ключевых запросов, мы обеспечим все условия для дальнейшего качественного совершенствования нашей деятельности в этой области", - прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества".
Также совместно с Министерством цифрового развития РФ фонд собрал на портале государственных услуг все меры поддержки, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Сложившийся алгоритм взаимодействия позволяет социальным координаторам Государственного Фонда "Защитники Отечества" организовывать персональное сопровождение участников СВО и членов их семей во всех регионах страны. Такая работа помогает оперативно выявлять возникающие вопросы, содействовать в реализации права на меры социальной поддержки и при необходимости обеспечивать своевременное получение бесплатной юридической помощи.
Бесплатная юридическая помощь в соответствии с действующим законодательством доступна участникам специальной военной операции; военнослужащим, принимавшим участие в защите приграничных территорий Российской Федерации; добровольцам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинским формированиям и органам ДНР и ЛНР, а также членам их семьей.
Особенно востребованы такие виды юридической помощи, как предоставление мер социальной поддержки, оформление выплат и льгот, обжалование решений органов государственной власти и должностных лиц.
В филиалах фонда "Защитники Отечества" по всей стране ведется активная работа по оказанию бесплатной юридической поддержки ветеранам СВО и членам их семей.
На площадке самарского филиала фонда проходят личные приемы участников СВО и их семей. Обращения граждан рассматривают областные прокуроры, военные комиссары и представители региональной администрации. Социальные координаторы и заместитель руководителя по правовому сопровождению регионального филиала фонда "Защитники Отечества" участникам СВО и членам их семей оказывают содействие в решении вопросов гражданского, семейного, наследственного, жилищного и земельного законодательства.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !