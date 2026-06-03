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В День защиты детей в Самарской области стартовала акция "Ранняя помощь": специалисты помогут семьям с детьми от 0 до 4 лет

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 30 июня 2026 года в Самарской области проходит акция "Ранняя помощь", стартовавшая в День защиты детей. Ее цель — раннее выявление отклонений в развитии детей и профилактика детской инвалидности. Организаторы: министерство социально-демографической и семейной политики, министерство здравоохранения и министерство образования Самарской области. Участие бесплатное.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Акция "Ранняя помощь" помогает вовремя замечать скрытые проблемы, корректировать их и развивать ребенка в полную силу. Акция адресована семьям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 4 лет, как тем, у кого уже есть дети с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и тем, чьи родители просто обеспокоены развитием ребенка.

"Наша главная цель — как можно раньше выявить особенности развития ребенка, чтобы помочь ему в сензитивный период, когда мозг пластичен и готов к изменениям. А также поддержать маму, направить ее и разработать план работы. Это важнейшая задача специалистов нашего центра", — поясняет Анна Вавилова, заместитель директора Центра диагностики и консультирования Самарской области.
В рамках акции состоится более 70 междисциплинарных приемов специалистов во всех муниципальных образованиях региона.

Программа выездных мероприятий включает: комплексную диагностику детей; консультирование родителей по вопросам реабилитации и абилитации; информирование об услугах ранней помощи, предоставляемых различными организациями региона.

В Центре диагностики и консультирования Самарской области работают врач-педиатр, опытные логопеды-дефектологи, психологи, специалисты по ранней помощи. Они помогают детям развиваться, а родителям — справляться со сложными вопросами, возникающими в процессе роста и развития детей.

"Специалист делится своими знаниями и опытом с родителями, а родители уже переносят их на ребенка. На наших встречах мы обсуждаем трудности, проблемы в воспитании, навыки, которые нужно сформировать у ребенка, моделируем обучающие игры, — рассказывает педагог-психолог, специалист по ранней помощи Лилия Чижикова. — Специалист также на протяжении всей работы с семьей оказывает психологическую поддержку, всегда поддерживает маму, подбадривает".

Специалисты центра выстраивают взаимодействие с ребенком так, чтобы родители стали полноценными участниками процесса. Такой подход позволяет применять полученные знания не только на занятиях, но и дома.

"На приеме в рамках акции "Ранняя помощь" врач выявляет, что имеется задержка речевого развития у ребенка, тогда мы рекомендуем посетить психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), чтобы определить, нуждается ли ребенок в специальной речевой группе или речевом детском саду, где помимо медицинского лечения с ним будут заниматься специальные педагоги, в том числе логопеды", — поясняет Светлана Вдовица, заместитель главного врача по педиатрии Тольяттинской городской поликлиники № 1.

"Я узнала много нового и такие вещи, которые меня как-то обошли. Мне дали действительно нужные советы прямо по возрасту моего ребенка. Столько всего! Уверена, это нам очень пригодится", — делится Нина Абаимова, жительница Тольятти.

Обратиться в Центр диагностики и консультирования Самарской области можно напрямую. Центральное отделение находится в Самаре на улице Георгия Димитрова, 48, в Тольятти на бульваре Буденного, 6. Телефоны: (846) 956-84-22, (846) 959-46-47, (8482) 33-23-30. Узнать адреса структурных подразделений можно на сайте ЦДКСО.

Полный график акции можно на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также на сайте Реабилитация инвалидов в Самарской области.

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