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Соцподдержка Общество

Проект "Вызов": поддержка для тех, кто помогает другим

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области реализуется важная инициатива, которая помогает специалистам социальной сферы лучше справляться со своей главной задачей — поддерживать семьи в трудной ситуации. В рамках проекта "Вызов" в регионе развивается супервизия — особая форма профессиональной поддержки, которая уже доказала свою эффективность.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

"Понимаете, специалист каждый день сталкивается с тяжелыми историями, переживает за людей, вкладывает много душевных сил. Со временем усталость накапливается, бывает сложно принять верное решение. Тут и приходит на помощь супервизия. Это не проверка и не экзамен. Это встреча, на которой специалист может рассказать о сложном случае из практики, обсудить его с опытными коллегами-супервизорами и вместе поискать выход. Супервизор не отчитывает и не дает готовых ответов — он помогает разобраться, как лучше поступить, какие варианты решения есть", — рассказывает Елена Тараканова, психолог-практик Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Такая поддержка помогает специалистам не выгорать, сохранять спокойствие и профессионализм, а значит, семьи региона получают более качественную и бережную помощь.

В рамках федерального проекта "Вызов", который стартовал в октябре 2024 г. и охватывает 14 регионов России, Самарская область подготовила своих супервизоров. В прошлом году восемь специалистов прошли обучение, а затем на базе Областного центра социальной помощи семье и детям начал работу Региональный супервизорский центр.

За девять месяцев работы появились заметные результаты: проведено более 150 супервизий, в них поучаствовали свыше 200 социальных работников и психологов. Поначалу многие работники отрасли относились к такой форме взаимодействия настороженно, опасаясь критики и оценки, но после участия в дискуссиях обрели уверенность. Сейчас специалисты социальной сферы все активнее включаются в обсуждения и предлагают нестандартные решения кризисных ситуаций.

Для повышения квалификации сотрудников в регионе провели два больших семинара. Первый собрал более 250 работников комплексных центров социального обслуживания населения, второй — более 100 специалистов, которые помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Главная тема — как вовремя заметить риски для семьи и поддержать ее, чтобы не допустить появления социального сиротства.

"Опыт Самарской области показывает: супервизия — это эффективный инструмент профессионального развития. Когда специалист чувствует поддержку и понимает, как действовать в сложных ситуациях, он может по-настоящему помочь семье. А это значит — сохранить семью, вернуть детей к родным, если это возможно, и не допустить, чтобы ребенок остался без родительской заботы при живых родителях", — уверена заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева.

Напомним, спецпроект "Вызов" реализуется в рамках стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В регионе в настоящее время открыто 20 служб "Дети в семье". Ключевая задача служб — профилактическая работа с семьями, где есть риск помещения ребенка в государственное учреждение. Кроме того, сотрудники содействуют возвращению детей в родные семьи, обеспечивая всестороннюю индивидуальную поддержку в трудной жизненной ситуации. Также в регионе открылось 16 семейных клубов "Устойчивая семья", где родители поддерживают друг друга по принципу "равный — равному", делятся своими историями и опытом преодоления сложностей.

Гид потребителя

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