Семейная выплата в Самарской области: разбор условий и формулы расчета от СФР

Заявление на получение ежегодной семейной выплаты самарцы могут подать в промежуток с 1 июня по 1 октября, информирует социальный фонд.
Право на выплату получают семьи Самарской области, которые соответствуют ряду условий:
- в семье воспитывается двое или более детей;
- среднедушевой доход не выше 1,5‑кратной величины прожиточного минимума на душу населения в Самарской области за год, который предшествует году обращения (в 2025 г. это 25 003,50 рубля);
- имущественная обеспеченность отвечает установленным критериям.
Чтобы определить среднедушевой доход, нужно сложить все доходы семьи за 2025 г., разделить эту сумму на 12 (чтобы получить среднемесячный доход), а потом разделить на число членов семьи.
При оценке права на выплату учитывают широкий перечень доходов (до вычета налогов) за год, предшествующий подаче заявления. К ним относятся:
- различные пособия, включая единое пособие;
- трудовые доходы — зарплата, премии, гонорары;
- пособие по временной нетрудоспособности;
- пенсии и разные виды компенсаций;
- стипендии;
- алименты;
- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;
- доходы от бизнеса и деятельности в статусе самозанятого;
- прибыль от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;
- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников силовых структур, национальной гвардии, а также граждан в добровольческих формированиях;
- доходы, полученные за пределами России.
Алименты на детей учитываются по тем же принципам, что и при назначении единого пособия. Если алименты выплачиваются на основании судебного решения или приказа, в расчет берется сумма, заявленная гражданином; при этом нужно предоставить подтверждающие документы в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области.
Если алименты определены нотариальным соглашением либо устной договоренностью, в доход включают сумму из заявления, но не ниже установленного минимума:
на одного ребенка — не менее ¼ среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе (СЗП);
на двоих детей — не менее ⅓ СЗП;
на троих и более детей — не менее ½ СЗП.
Эта минимальная сумма умножается на число месяцев в расчетном периоде, когда брак был расторгнут. Правило применяется, если заявленная сумма алиментов меньше рассчитанного по СЗП минимума.
Если исполнительное производство по взысканию алиментов еще не завершено, заявитель должен указать в заявлении его номер. Данные о суммах алиментов Соцфонд получит напрямую от Федеральной службы судебных приставов.
Для расчетов по алиментам в 2026 г. берут показатель среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Самарской области за 2025 год — 79 036,30 рубля.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !