Семейная выплата в Самарской области: разбор условий и формулы расчета от СФР

Заявление на получение ежегодной семейной выплаты самарцы могут подать в промежуток с 1 июня по 1 октября, информирует социальный фонд.

Право на выплату получают семьи Самарской области, которые соответствуют ряду условий:

в семье воспитывается двое или более детей;

среднедушевой доход не выше 1,5‑кратной величины прожиточного минимума на душу населения в Самарской области за год, который предшествует году обращения (в 2025 г. это 25 003,50 рубля);

имущественная обеспеченность отвечает установленным критериям.

Чтобы определить среднедушевой доход, нужно сложить все доходы семьи за 2025 г., разделить эту сумму на 12 (чтобы получить среднемесячный доход), а потом разделить на число членов семьи.

При оценке права на выплату учитывают широкий перечень доходов (до вычета налогов) за год, предшествующий подаче заявления. К ним относятся:

различные пособия, включая единое пособие;

трудовые доходы — зарплата, премии, гонорары;

пособие по временной нетрудоспособности;

пенсии и разные виды компенсаций;

стипендии;

алименты;

выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;

доходы от бизнеса и деятельности в статусе самозанятого;

прибыль от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников силовых структур, национальной гвардии, а также граждан в добровольческих формированиях;

доходы, полученные за пределами России.

Алименты на детей учитываются по тем же принципам, что и при назначении единого пособия. Если алименты выплачиваются на основании судебного решения или приказа, в расчет берется сумма, заявленная гражданином; при этом нужно предоставить подтверждающие документы в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области.

Если алименты определены нотариальным соглашением либо устной договоренностью, в доход включают сумму из заявления, но не ниже установленного минимума:

на одного ребенка — не менее ¼ среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе (СЗП);

на двоих детей — не менее ⅓ СЗП;

на троих и более детей — не менее ½ СЗП.

Эта минимальная сумма умножается на число месяцев в расчетном периоде, когда брак был расторгнут. Правило применяется, если заявленная сумма алиментов меньше рассчитанного по СЗП минимума.

Если исполнительное производство по взысканию алиментов еще не завершено, заявитель должен указать в заявлении его номер. Данные о суммах алиментов Соцфонд получит напрямую от Федеральной службы судебных приставов.

Для расчетов по алиментам в 2026 г. берут показатель среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Самарской области за 2025 год — 79 036,30 рубля.