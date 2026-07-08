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Соцподдержка Общество

Семейная выплата в Самарской области: разбор условий и формулы расчета от СФР

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заявление на получение ежегодной семейной выплаты самарцы могут подать в промежуток с 1 июня по 1 октября, информирует социальный фонд.

Право на выплату получают семьи Самарской области, которые соответствуют ряду условий:

  • в семье воспитывается двое или более детей;
  • среднедушевой доход не выше 1,5‑кратной величины прожиточного минимума на душу населения в Самарской области за год, который предшествует году обращения (в 2025 г. это 25 003,50 рубля);
  • имущественная обеспеченность отвечает установленным критериям.

Чтобы определить среднедушевой доход, нужно сложить все доходы семьи за 2025 г., разделить эту сумму на 12 (чтобы получить среднемесячный доход), а потом разделить на число членов семьи.

При оценке права на выплату учитывают широкий перечень доходов (до вычета налогов) за год, предшествующий подаче заявления. К ним относятся:

  • различные пособия, включая единое пособие;
  • трудовые доходы — зарплата, премии, гонорары;
  • пособие по временной нетрудоспособности;
  • пенсии и разные виды компенсаций;
  • стипендии;
  • алименты;
  • выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;
  • доходы от бизнеса и деятельности в статусе самозанятого;
  • прибыль от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;
  • денежное довольствие военнослужащих, сотрудников силовых структур, национальной гвардии, а также граждан в добровольческих формированиях;
  • доходы, полученные за пределами России.

Алименты на детей учитываются по тем же принципам, что и при назначении единого пособия. Если алименты выплачиваются на основании судебного решения или приказа, в расчет берется сумма, заявленная гражданином; при этом нужно предоставить подтверждающие документы в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области.

Если алименты определены нотариальным соглашением либо устной договоренностью, в доход включают сумму из заявления, но не ниже установленного минимума:

на одного ребенка — не менее ¼ среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе (СЗП);
на двоих детей — не менее ⅓ СЗП;
на троих и более детей — не менее ½ СЗП.
Эта минимальная сумма умножается на число месяцев в расчетном периоде, когда брак был расторгнут. Правило применяется, если заявленная сумма алиментов меньше рассчитанного по СЗП минимума.

Если исполнительное производство по взысканию алиментов еще не завершено, заявитель должен указать в заявлении его номер. Данные о суммах алиментов Соцфонд получит напрямую от Федеральной службы судебных приставов.

Для расчетов по алиментам в 2026 г. берут показатель среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Самарской области за 2025 год — 79 036,30 рубля.

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