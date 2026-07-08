В Сызрани наказали владельца приюта для животных за использование участка не по назначению

Прокуратура Сызрани проверила, как соблюдаются земельные нормы в здании, где работает пункт временного содержания животных. Выяснилось, что строение стоит с нарушениями.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что указанное строение находится в границах земельного участка, относящегося к землям населенного пункта с видом разрешенного использования "под промышленные объекты", а собственник здания в нарушение требований закона не оформил правоустанавливающие документы на используемый земельный участок", — уточнили в прокуратуре.

В отношении владельца возбудили административное дело о использовании земли не по целевому назначению. Нарушителя оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Сейчас руководство приюта оформляет нужные документы на участок, чтобы содержание животных полностью соответствовало требованиям закона.