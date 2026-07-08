В Сызрани наказали владельца приюта для животных за использование участка не по назначению

Прокуратура Сызрани проверила, как соблюдаются земельные нормы в здании, где работает пункт временного содержания животных. Выяснилось, что строение стоит с нарушениями.
"В ходе надзорных мероприятий установлено, что указанное строение находится в границах земельного участка, относящегося к землям населенного пункта с видом разрешенного использования "под промышленные объекты", а собственник здания в нарушение требований закона не оформил правоустанавливающие документы на используемый земельный участок", — уточнили в прокуратуре.
В отношении владельца возбудили административное дело о использовании земли не по целевому назначению. Нарушителя оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Сейчас руководство приюта оформляет нужные документы на участок, чтобы содержание животных полностью соответствовало требованиям закона.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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