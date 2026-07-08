В Сызрани пьяная женщина, лишенная прав, спровоцировала ДТП с тремя авто

Во вторник, 7 июля, в 16:50 в Сызрани пьяная женщина за рулем, лишенная прав, спровоцировала ДТП с тремя автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, ранее лишенная права управления транспортными средствами 37-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Lada 21101, двигалась со стороны ул. Астраханской в направлении ул. Жуковского. В пути она не выбрала безопасную дистанцию до впереди идущего авто и столкнулась с Kia Rio под управлением 62-летнего мужчины, после чего выехала на "встречку", где столкнулась с Mercedes-Benz под управлением 40-летнего местного жителя.

Мужчины не пострадали. Женщине-водителю после обследования в больнице назначено амбулаторное лечение.