В Сызрани пьяная женщина, лишенная прав, спровоцировала ДТП с тремя авто

Во вторник, 7 июля, в 16:50 в Сызрани пьяная женщина за рулем, лишенная прав, спровоцировала ДТП с тремя автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, ранее лишенная права управления транспортными средствами 37-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Lada 21101, двигалась со стороны ул. Астраханской в направлении ул. Жуковского. В пути она не выбрала безопасную дистанцию до впереди идущего авто и столкнулась с Kia Rio под управлением 62-летнего мужчины, после чего выехала на "встречку", где столкнулась с Mercedes-Benz под управлением 40-летнего местного жителя.
Мужчины не пострадали. Женщине-водителю после обследования в больнице назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!