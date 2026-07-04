Подросток за рулем Lada Priora выехал на "красный" и сбил мотоциклиста в Самаре

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В пятницу, 3 июля, в 8:20 на ул. Гагарина 17-летний водитель на Lada Priora допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с мотоциклом Yamaha, сообщает облГлавк.

Фото: ГУ МВД по Самарской области