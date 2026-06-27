Подросток из Жигулевска попал под колеса иномарки на пешеходном переходе

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В Жигулевске в пятницу, 26 июня, в около 13:30 49-летний мужчина на Chevrolet Aveo допустил наезд на 16-летнего юношу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области