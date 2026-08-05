У "Космопорта" столкнулись "Москвич" и мотоцикл, пострадал человек

Во вторник, 4 августа, в Советском районе Самары в 8:45 произошло ДТП, в котором столкнулись "Москвич-412" и мотоцикл STELS, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 75-летний водитель "Москвича", двигаясь по ул. Карбышева, со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Михаила Сорокина, в районе дома № 61 проехал перекресток на "красный" и столкнулся с мотоциклом STELS под управлением 32-летнего водителя, который двигался со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Ивана Булкина. Пострадавший водитель мотоцикла на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!