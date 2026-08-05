У "Космопорта" столкнулись "Москвич" и мотоцикл, пострадал человек

Во вторник, 4 августа, в Советском районе Самары в 8:45 произошло ДТП, в котором столкнулись "Москвич-412" и мотоцикл STELS, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 75-летний водитель "Москвича", двигаясь по ул. Карбышева, со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Михаила Сорокина, в районе дома № 61 проехал перекресток на "красный" и столкнулся с мотоциклом STELS под управлением 32-летнего водителя, который двигался со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Ивана Булкина. Пострадавший водитель мотоцикла на автомобиле скорой медицинской помощи доставлен в больницу.