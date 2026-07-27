В ДТП в Сызрани погиб мотоциклист и два человека пострадали

В воскресенье, 26 июля, в 20:00 в Сызрани в районе дома № 2 по ул. Кирпичной произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
38-летний водитель мопеда Garo Storm EFI без госномера совершил столкновение с Lada Priora.
Водитель мопеда скончался. Его 36-летней пассажирке назначено стационарное лечение, а 46-летней женщине-пассажиру из автомобиля назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!