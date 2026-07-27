В ДТП в Сызрани погиб мотоциклист и два человека пострадали

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В воскресенье, 26 июля, в 20:00 в Сызрани в районе дома № 2 по ул. Кирпичной произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области