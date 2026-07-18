Госавтоинспекция озвучила версию о причинах смертельного ДТП в Сергиевском районе

Госавтоинспекция Самарской области озвучила версию о причинах ДТП на 1082 км трассы М-5 в Сергиевском районе, в котором погибли три человека и двое пострадали.
По предварительным данным, 31-летний водитель фуры MAN совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Skoda Octavia, который остановился на проезжей части из-за проведения дорожных работ. От удара легковушка налетела на Hyundai Creta, а грузовик ударил Skoda Kodiaq, после чего произошло возгорание всех четырех автомобилей.
Напомним, в результате происшествия на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи погибло три пассажира из них двое несовершеннолетних, двое человек получили телесные повреждения.
В настоящее время на месте ДТП работает средственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!