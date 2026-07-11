В Татарстане перевернулся автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, есть пострадавшие

В ночь на субботу, 11 июля, в Черемшанском районе республики Татарстан перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны. Об этом сообщает Следком Татарстана.
По данным ГУ МВД по республике Татарстан, водитель автобуса, внутри которого находились 46 человек, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет, после чего транспортное средство перевернулось. В результате 3 пассажира госпитализировали, 12 пассажирам оказали помощь на месте.
В местном Следкоме сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
"В результате ДТП на автодороге Кузайкино — Нурлат в Черемшанском районе пострадали несколько пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из города Самары в город Набережные Челны. По данному факту следственными органами СКР по республике Татарстан возбуждены уголовные дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Нарушение правил дорожного движения", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!