В Жигулевске госпитализирован ребенок, упавший с электросамоката

В пятницу, 3 июля, в 15:20 11-летний ребенок на электросамокате KUGOO наехал на неровность и упал.

ДТП произошло в районе дома № 42 по ул. Оборонной. Ребенок госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.