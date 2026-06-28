В Сызранском районе в ДТП с фурой пострадала женщина

Утром 28 июня в Сызранском районе на 23 км дороги 36К-733 произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, сообщает ПСС Самарской области.
После столкновения обе машины съехали в кювет.
В легковом автомобиле находились двое взрослых и два ребенка. Самостоятельно смогли выбраться дети и пассажирка. Женщина за рулем с травмами ноги оказалась заблокирована в салоне.
В 6:15 на место происшествия оперативным дежурным были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань. В 7:00 работы на месте ДТП были окончены.
Пострадавшую передали врачам "скорой".
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!