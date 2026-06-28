В Сызранском районе в ДТП с фурой пострадала женщина

Утром 28 июня в Сызранском районе на 23 км дороги 36К-733 произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, сообщает ПСС Самарской области.

После столкновения обе машины съехали в кювет.

В легковом автомобиле находились двое взрослых и два ребенка. Самостоятельно смогли выбраться дети и пассажирка. Женщина за рулем с травмами ноги оказалась заблокирована в салоне.

В 6:15 на место происшествия оперативным дежурным были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань. В 7:00 работы на месте ДТП были окончены.

Пострадавшую передали врачам "скорой".