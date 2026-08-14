В Ставропольском районе иномарка слетела в кювет

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В пятницу, 14 августа, в 8:18 на 952‑м км трассы М‑5 спасатели и экстренные службы работали на месте ДТП, сообщают спасатели ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"