В Шигонском районе в ДТП погиб пенсионер, два человека госпитализированы

В понедельник, 10 августа, утром на автомобильной дороге "Шигоны — Новодевичье" произошло смертельное ДТП.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 36-летний водитель Volkswagen Passat на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с ВАЗ-2105.
После столкновения иномарка съехала в кювет, столкнулась с газовой опорой и перевернулась.
80-летний водитель "пятерки" погиб. Водитель Volkswagen и его семилетний пассажир госпитализированы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!