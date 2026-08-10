В Шигонском районе в ДТП погиб пенсионер, два человека госпитализированы

В понедельник, 10 августа, утром на автомобильной дороге "Шигоны — Новодевичье" произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 36-летний водитель Volkswagen Passat на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с ВАЗ-2105.

После столкновения иномарка съехала в кювет, столкнулась с газовой опорой и перевернулась.

80-летний водитель "пятерки" погиб. Водитель Volkswagen и его семилетний пассажир госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.