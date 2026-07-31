Из-за ДТП с двумя бензовозами перекрыта трасса М-5 под Сызранью

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В пятницу, 31 июля, временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 "Урал" в Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"