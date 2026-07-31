Из-за ДТП с двумя бензовозами перекрыта трасса М-5 под Сызранью

В пятницу, 31 июля, временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 "Урал" в Самарской области.
По информации ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС, в 10:43 на 913 км произошло столкновение двух бензовозов. Пострадавших нет. На месте работают аварийно-спасательные подразделения, медики и полицейские.
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим. Телефон круглосуточного ситуационного центра ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.