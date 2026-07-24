В четверг, 23 июля, на Саратовском шоссе в Сызрани в ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 12:50 49-летний водитель Daewoo Nexia в районе дома № 3 при перестроении не убедился в безопасности и создал помеху для движения ВАЗ-21124, который двигался в попутном направлении и совершал маневр "обгон" в месте, где это разрешено.

После столкновения автомобиль Daewoo Nexia съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадали: 49-летняя женщина-пассажир Daewoo Nexia, ей назначено стационарное лечение, а также 17-летний и 15-летний пассажиры автомобиля ВАЗ-21124. Им назначено амбулаторное лечение.