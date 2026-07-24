В четверг, 23 июля, на Саратовском шоссе в Сызрани в ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 12:50 49-летний водитель Daewoo Nexia в районе дома № 3 при перестроении не убедился в безопасности и создал помеху для движения ВАЗ-21124, который двигался в попутном направлении и совершал маневр "обгон" в месте, где это разрешено.
После столкновения автомобиль Daewoo Nexia съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В ДТП пострадали: 49-летняя женщина-пассажир Daewoo Nexia, ей назначено стационарное лечение, а также 17-летний и 15-летний пассажиры автомобиля ВАЗ-21124. Им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!