В Промышленном районе Самары "Газель" сбила пожилую женщину

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В пятницу, 17 июля, в Промышленном районе Самары под колеса автомобиля ГАЗ 2705угодила 74-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.