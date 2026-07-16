В Тольятти Nissan перевернулся и влетел в световую опору, есть пострадавшие

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В среду, 15 июля, в Центральном районе Тольятти в 2:40 в ДТП попал Nissan, пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области