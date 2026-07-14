В Чапаевске маршрутка выехала на "встречку" и столкнулась с легковушкой

В понедельник, 13 июля, в Чапаевске столкнулись маршрутный автобус Peugeot Boxer и автомобиль Hyundai Creta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 06:05 на 101 км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". 44-летний водитель маршрутки выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с Hyundai.

Водитель легкового автомобиля и 31-летний пассажир автобуса госпитализированы, водителю маршрутного транспортного средства оказана разовая медицинская помощь.