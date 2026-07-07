В Сызрани в ДТП с "Вестой" и Chevrolet Aveo пострадали водители

В понедельник, 6 июля, в 7:30 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали водители Lada Vesta и Chevrolet Aveo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как утончили в ГАИ, 22-летний водитель Lada Vesta, двигаясь в районе дома № 5 "А" по ул. Мира в направлении ул. Щусева, проезжая регулируемый перекресток, не уступил и столкнулся с Chevrolet Aveo под управлением 47-летнего мужчины, завершавшего движение через указанный перекресток на красный.
Пострадавший водитель автомобиля Lada Vesta на машине скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. Позже в полицию поступило сообщение из больницы об обращении в больницу с травмами водителя автомобиля Chevrolet Aveo.
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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
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