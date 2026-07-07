В Сызрани в ДТП с "Вестой" и Chevrolet Aveo пострадали водители

В понедельник, 6 июля, в 7:30 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадали водители Lada Vesta и Chevrolet Aveo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как утончили в ГАИ, 22-летний водитель Lada Vesta, двигаясь в районе дома № 5 "А" по ул. Мира в направлении ул. Щусева, проезжая регулируемый перекресток, не уступил и столкнулся с Chevrolet Aveo под управлением 47-летнего мужчины, завершавшего движение через указанный перекресток на красный.

Пострадавший водитель автомобиля Lada Vesta на машине скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. Позже в полицию поступило сообщение из больницы об обращении в больницу с травмами водителя автомобиля Chevrolet Aveo.