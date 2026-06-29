Иномарка улетела в кювет, двое пострадавших в больнице

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В воскресенье, 28 июня, в 22:57 в Похвистневском районе на трассе Самара — Бугуруслан — Яблоня легковой автомобиль SangYong допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"