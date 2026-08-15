Подростковое ДТП: в Кинельском районе юный водитель ВАЗа сбил мотоциклиста

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В пятницу, 14 августа, в 21:50 в Кинельском районе в с. Чубовка 17-летний водитель ВАЗ-2114 напротив дома № 2А по ул. Пионерской столкнулся с мотоциклом Koreveto под управлением 16-летнего подростка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области