В Волжском районе Lada Kalina занесло под фуру, водитель погиб

В воскресенье, 9 августа, в Волжском районе автомобиль Lada Kalina столкнулся с фурой Volvo, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 18:50 19-летний водитель легковушки двигался по автодороге А-300 "Самара — Большая Черниговка" со стороны Придорожного кольца в направлении Самары. В пути он допустил занос автомобиля с последующим выездом встречную на полосу, где столкнулся с грузовиком.

Водитель Lada скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.