Кирилл Бородачев стал победителем Спартакиады народов России

В понедельник, 10 августа, в республике Башкортостан стартовали соревнования по фехтованию в рамках Спартакиады народов России.

В личном турнире по фехтованию на рапирах среди мужчин места распределились так:

"золото" — Кирилл Бородачев (Самарская область)

"серебро" — Даниил Керик (Нижегородская область)

"бронза" — Владислав Мыльников (Курская область) и Егор Баранников (Башкортостан), сообщает минспорта Самарской области.

Спартакиада народов России – крупнейшие спортивное событие 2026 года. Одна из площадок проведения – Самарская область: здесь проходят соревнования по гандболу и парусному спорту.