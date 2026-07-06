Софья Палкина стала победителем Кубка сильнейших спортсменов

С 3 по 5 июля в подмосковном Жуковском проходили международные соревнования спортсменов России и Белоруссии "Кубок сильнейших".

Победу в метании молота среди женщин одержала тольяттинская спортсменка Софья Палкина, воспитанница тренера Владимира Быкова.

1 место: Софья Палкина (Россия) — 74.16 м

2 место: Елена Томашевич (Беларусь) — 73.67 м

3 место: Анастасия Григорьева (Россия) — 70.41 м