Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию

Во Франции в г. Антони проходит чемпионат Европы по фехтованию. 18 июня состоялись личные соревнования среди мужчин в фехтовании на рапирах.



Российский рапирист Антон Бородачев, воспитанник самарской ГАУ СШОР № 5, последовательно победил француза Александра Сидо — 15:6, британца Джэйми Кука — 15:14, итальянца Томмазо Марини — 15:3.

В полуфинале он уступил будущему чемпиону французу Рафаэлю Савену — 11:15, став бронзовым призером соревнований.