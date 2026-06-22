Андрей Буков с лидером Игорем Полянским выиграл чемпионат России по триатлону

В Тюмени на базе Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоялся чемпионат России по триатлону в дисциплине "сл-триатлон" (спорт слепых).

Спортсмены плыли 750 метров в открытой воде, затем ехали 20 км на велосипедах-тандемах и преодолевали беговую дистанцию 5 км.

Честь Самарского региона защищали четыре спортсмена Федерации триатлона Самарской области: Андрей Буков с лидером Игорем Полянским и Григорий Марченко с лидером Артемом Афанасьевым.

Победу с результатом 01:01:03,9 одержала команда Буков/Полянский.

Дебютанты чемпионата Марченко/Афанасьев завоевали бронзовые награды.

Впереди у экипажа Буков/Полянский подготовка к паралимпийскому Кубку мира, который состоится в Венгрии.