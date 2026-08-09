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Происшествия

Над Самарской областью в ночь на 9 августа сбили БПЛА

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на воскресенье, 9 августа, над Самарской областью были перехвачены украинские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: сгенерировано нейросетью

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 153 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - указывается в канале Минобороны в Мах.

Режим беспилотной опасности на территории Самарской области действовал с 3:21 до 8:04.

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Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

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