Тольяттинец угрожал соседке топором и теперь пойдет под суд

Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении 55‑летнего местного жителя, которому вменяют угрозу убийством, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае 2026 г. в одном из многоквартирных домов. Поводом для конфликта стал шум из‑за монтажных работ в подъезде: на этой почве между мужчиной и его 50‑летней соседкой вспыхнула ссора на лестничной клетке. Так как мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, эмоции вышли из‑под контроля, и словесная перепалка переросла в реальную угрозу жизни. Он схватил топор и несколько раз замахнулся на женщину, сопровождая это прямыми угрозами убийством. Для потерпевшей угроза воспринималась как вполне осуществимая.

Сейчас материалы дела переданы в суд. Ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.