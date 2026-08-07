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Происшествия

Тольяттинец угрожал соседке топором и теперь пойдет под суд

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении 55‑летнего местного жителя, которому вменяют угрозу убийством, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае 2026 г. в одном из многоквартирных домов. Поводом для конфликта стал шум из‑за монтажных работ в подъезде: на этой почве между мужчиной и его 50‑летней соседкой вспыхнула ссора на лестничной клетке. Так как мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, эмоции вышли из‑под контроля, и словесная перепалка переросла в реальную угрозу жизни. Он схватил топор и несколько раз замахнулся на женщину, сопровождая это прямыми угрозами убийством. Для потерпевшей угроза воспринималась как вполне осуществимая.

Сейчас материалы дела переданы в суд. Ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

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