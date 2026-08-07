Тольяттинец угрожал соседке топором и теперь пойдет под суд

Центральный районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело в отношении 55‑летнего местного жителя, которому вменяют угрозу убийством, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в мае 2026 г. в одном из многоквартирных домов. Поводом для конфликта стал шум из‑за монтажных работ в подъезде: на этой почве между мужчиной и его 50‑летней соседкой вспыхнула ссора на лестничной клетке. Так как мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, эмоции вышли из‑под контроля, и словесная перепалка переросла в реальную угрозу жизни. Он схватил топор и несколько раз замахнулся на женщину, сопровождая это прямыми угрозами убийством. Для потерпевшей угроза воспринималась как вполне осуществимая.
Сейчас материалы дела переданы в суд. Ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.