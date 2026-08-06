Ракетная опасность объявлена в Самарской области

В четверг, 6 августа, в 10:05 в Самарской области объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось в МАХ-канале губернатора Вячеслава Федорищева.
"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - указывается в сообщении.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.