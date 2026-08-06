Ракетная опасность объявлена в Самарской области

В четверг, 6 августа, в 10:05 в Самарской области объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось в МАХ-канале губернатора Вячеслава Федорищева.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - указывается в сообщении.