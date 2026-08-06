Две компании региона приступили к внедрению бережливого производства

Два предприятия Самарской области начали первый этап внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". К обучению приступили рабочие группы ООО "Канистра.ру" из Чапаевска и НПО "Рубин" из Самары.
Основной вид деятельности ООО "Канистра.ру" — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Компания выпускает пластиковые канистры и другую тару для хранения и транспортировки жидкостей. Продукция востребована и на заводах, и в быту. Участие в федеральном проекте поможет предприятию повысить эффективность и укрепить позиции на рынке.
НПО "Рубин" — самарский производитель сельскохозяйственной техники. Компания разрабатывает и выпускает самоходные опрыскиватели и разбрасыватели минеральных удобрений на шинах сверхнизкого давления. Техника применяется для защиты посевов от сорняков и вредителей, внесения удобрений с целью увеличения урожайности. Продукция предприятия работает в более чем 25 регионах России.
Сначала сотрудники компаний пройдут обучение теоретическим основам бережливого производства. Они узнают, как выявлять потери, организовывать рабочие места по системе 5С, внедрять стандартизированную работу и другие инструменты. Затем полученные знания предстоит применить на практике — на пилотных участках. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области будут сопровождать предприятия на всех этапах.
Бережливое производство — это система организации работы, при которой убираются лишние действия, ожидания и перемещения. Результат: то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время.
В Самарской области уже более 230 компаний внедряют бережливые технологии. К проекту присоединяются предприятия из разных отраслей — промышленности, сельского хозяйства, транспорта, а теперь и производители упаковки и сельхозтехники. Каждый новый участник укрепляет промышленный потенциал региона и повышает его конкурентоспособность.
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость расширения числа участников проекта: "Присоединение новых компаний подтверждает, что бизнес видит реальную пользу от бережливых технологий. Это помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке".
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект "Производительность труда" — ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе.
Следующий этап для новых участников — диагностика производственных потоков и внедрение изменений на пилотных участках. Успешные практики будут тиражированы на все производство.
Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.