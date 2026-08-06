Две компании региона приступили к внедрению бережливого производства

Два предприятия Самарской области начали первый этап внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта "Производительность труда". Он входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". К обучению приступили рабочие группы ООО "Канистра.ру" из Чапаевска и НПО "Рубин" из Самары.

Основной вид деятельности ООО "Канистра.ру" — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Компания выпускает пластиковые канистры и другую тару для хранения и транспортировки жидкостей. Продукция востребована и на заводах, и в быту. Участие в федеральном проекте поможет предприятию повысить эффективность и укрепить позиции на рынке.

НПО "Рубин" — самарский производитель сельскохозяйственной техники. Компания разрабатывает и выпускает самоходные опрыскиватели и разбрасыватели минеральных удобрений на шинах сверхнизкого давления. Техника применяется для защиты посевов от сорняков и вредителей, внесения удобрений с целью увеличения урожайности. Продукция предприятия работает в более чем 25 регионах России.

Сначала сотрудники компаний пройдут обучение теоретическим основам бережливого производства. Они узнают, как выявлять потери, организовывать рабочие места по системе 5С, внедрять стандартизированную работу и другие инструменты. Затем полученные знания предстоит применить на практике — на пилотных участках. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области будут сопровождать предприятия на всех этапах.

Бережливое производство — это система организации работы, при которой убираются лишние действия, ожидания и перемещения. Результат: то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время.

В Самарской области уже более 230 компаний внедряют бережливые технологии. К проекту присоединяются предприятия из разных отраслей — промышленности, сельского хозяйства, транспорта, а теперь и производители упаковки и сельхозтехники. Каждый новый участник укрепляет промышленный потенциал региона и повышает его конкурентоспособность.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость расширения числа участников проекта: "Присоединение новых компаний подтверждает, что бизнес видит реальную пользу от бережливых технологий. Это помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект "Производительность труда" — ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе.

Следующий этап для новых участников — диагностика производственных потоков и внедрение изменений на пилотных участках. Успешные практики будут тиражированы на все производство.

Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.