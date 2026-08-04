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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарский Росреестр напоминает: "Построил — оформи!"

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Росреестра по Самарской области напоминает гражданам и юридическим лицам: с 1 марта 2025 года в России действует принцип "Построил — оформи". Он закреплен Федеральным законом № 487-ФЗ. Его суть в том, что эксплуатировать построенное здание или сооружение можно только после того, как объект поставлен на государственный кадастровый учет и право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

Закон выделяет два обязательных этапа, после которых объект считается пригодным к использованию:

— Разрешение на ввод в эксплуатацию. Это документ выдает уполномоченный орган в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный документ подтверждает, что здание построено в соответствии с разрешением на строительство, соблюдены градостроительные нормы и объект безопасен для людей. Такие документы уполномоченный орган сам направляет в Росреестр для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении созданного объекта.

— Государственный кадастровый учет и регистрация прав. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию объект необходимо поставить на государственный кадастровый учет в Росреестре и зарегистрировать право собственности на него. Только после этого здание становится полноценным объектом гражданского оборота.

Если закон допускает возможность строительства объекта без получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию — застройщик сам готовит документы для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности. 

Для индивидуальных жилых и садовых домов законодательство сохранило упрощенные механизмы. Здесь действует уведомительный порядок: застройщик заранее уведомляет администрацию о начале строительства, а по окончании — о завершении и соответствии. Этого достаточно, чтобы считать строительство завершенным.

Также для таких объектов можно воспользоваться упрощенным порядком регистрации в рамках "дачной амнистии", которая действует до 1 марта 2031 года. Для регистрации жилого или садового дома, построенного на участке для садоводства, ИЖС или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, потребуется только: технический план дома и правоустанавливающий документ на земельный участок.

Цель принципа "Построил — оформи" — защита прав собственников, обеспечение порядка в сфере недвижимости, наполнение ЕГРН полными и точными сведениями, а также предотвращение нецелевого использования земельных участков и незаконных схем при возведении объектов капитального строительства. 

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