Самарский Росреестр напоминает: "Построил — оформи!"

Управление Росреестра по Самарской области напоминает гражданам и юридическим лицам: с 1 марта 2025 года в России действует принцип "Построил — оформи". Он закреплен Федеральным законом № 487-ФЗ. Его суть в том, что эксплуатировать построенное здание или сооружение можно только после того, как объект поставлен на государственный кадастровый учет и право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Закон выделяет два обязательных этапа, после которых объект считается пригодным к использованию:
— Разрешение на ввод в эксплуатацию. Это документ выдает уполномоченный орган в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Указанный документ подтверждает, что здание построено в соответствии с разрешением на строительство, соблюдены градостроительные нормы и объект безопасен для людей. Такие документы уполномоченный орган сам направляет в Росреестр для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении созданного объекта.
— Государственный кадастровый учет и регистрация прав. После получения разрешения на ввод в эксплуатацию объект необходимо поставить на государственный кадастровый учет в Росреестре и зарегистрировать право собственности на него. Только после этого здание становится полноценным объектом гражданского оборота.
Если закон допускает возможность строительства объекта без получения разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию — застройщик сам готовит документы для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности.
Для индивидуальных жилых и садовых домов законодательство сохранило упрощенные механизмы. Здесь действует уведомительный порядок: застройщик заранее уведомляет администрацию о начале строительства, а по окончании — о завершении и соответствии. Этого достаточно, чтобы считать строительство завершенным.
Также для таких объектов можно воспользоваться упрощенным порядком регистрации в рамках "дачной амнистии", которая действует до 1 марта 2031 года. Для регистрации жилого или садового дома, построенного на участке для садоводства, ИЖС или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, потребуется только: технический план дома и правоустанавливающий документ на земельный участок.
Цель принципа "Построил — оформи" — защита прав собственников, обеспечение порядка в сфере недвижимости, наполнение ЕГРН полными и точными сведениями, а также предотвращение нецелевого использования земельных участков и незаконных схем при возведении объектов капитального строительства.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает