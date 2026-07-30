ДОМ.РФ ищет инвестора для КРТ на 52 га под Самарой

Под комплексное развитие территории (КРТ) выставлен участок в 52,3 га около пгт Петра Дубрава в Волжском районе. Аукцион объявил финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.
Участок отводился государственному казенному предприятию "Коммунар", но не использовался. Он находится между магистралью "Центральная" и жилой застройкой.
На торги выставлено право аренды участка на 15 лет. Начальная цена за право заключить договор о КРТ установлена в 11,19 млн рублей. При этом предусмотрена еще и арендная плата в 21,39 руб. за 1 кв. метр площади в год, то есть те же 11,19 млн рублей. Кадастровая стоимость участка при этом составляет 383,18 млн рублей.
Победитель аукциона будет обязан построить от 200,3 до 250,4 тыс. кв. м жилья. Возможны несколько вариантов застройки с возведением малоэтажных и/или среднеэтажных домов. Также договором о КРТ предусмотрено строительство школы вместимостью от 1100 детей и детского сада - от 460 детей.
Заявки на аукцион принимаются до 7 сентября. Торги пройдут 11 сентября.
Ранее Дом.РФ выставил на торги по КРТ 12 га земли на ул. Утевской в Самаре.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает