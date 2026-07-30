ДОМ.РФ ищет инвестора для КРТ на 52 га под Самарой

Под комплексное развитие территории (КРТ) выставлен участок в 52,3 га около пгт Петра Дубрава в Волжском районе. Аукцион объявил финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Участок отводился государственному казенному предприятию "Коммунар", но не использовался. Он находится между магистралью "Центральная" и жилой застройкой.

На торги выставлено право аренды участка на 15 лет. Начальная цена за право заключить договор о КРТ установлена в 11,19 млн рублей. При этом предусмотрена еще и арендная плата в 21,39 руб. за 1 кв. метр площади в год, то есть те же 11,19 млн рублей. Кадастровая стоимость участка при этом составляет 383,18 млн рублей.

Победитель аукциона будет обязан построить от 200,3 до 250,4 тыс. кв. м жилья. Возможны несколько вариантов застройки с возведением малоэтажных и/или среднеэтажных домов. Также договором о КРТ предусмотрено строительство школы вместимостью от 1100 детей и детского сада - от 460 детей.

Заявки на аукцион принимаются до 7 сентября. Торги пройдут 11 сентября.

Ранее Дом.РФ выставил на торги по КРТ 12 га земли на ул. Утевской в Самаре.