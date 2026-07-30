16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ДОМ.РФ ищет инвестора для КРТ на 52 га под Самарой Часть Самарского подшипникового завода перепродают за 2 млрд рублей Реализация федерального проекта акватермального комплекса в Тольятти выходит на финишную прямую Признана банкротом компания, владеющая недостроем крупного ТЦ на ул. Авроры в Самаре В Самаре на продажу выставят больницы Красного Креста и Шихобалова

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

ДОМ.РФ ищет инвестора для КРТ на 52 га под Самарой

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Под комплексное развитие территории (КРТ) выставлен участок в 52,3 га около пгт Петра Дубрава в Волжском районе. Аукцион объявил финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Фото: ДОМ.РФ

Участок отводился государственному казенному предприятию "Коммунар", но не использовался. Он находится между магистралью "Центральная" и жилой застройкой.

На торги выставлено право аренды участка на 15 лет. Начальная цена за право заключить договор о КРТ установлена в 11,19 млн рублей. При этом предусмотрена еще и арендная плата в 21,39 руб. за 1 кв. метр площади в год, то есть те же 11,19 млн рублей. Кадастровая стоимость участка при этом составляет 383,18 млн рублей.

Победитель аукциона будет обязан построить от 200,3 до 250,4 тыс. кв. м жилья. Возможны несколько вариантов застройки с возведением малоэтажных и/или среднеэтажных домов. Также договором о КРТ предусмотрено строительство школы вместимостью от 1100 детей и детского сада - от 460 детей. 

Заявки на аукцион принимаются до 7 сентября. Торги пройдут 11 сентября.

Ранее Дом.РФ выставил на торги по КРТ 12 га земли на ул. Утевской в Самаре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2