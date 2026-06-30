Суд отказал мэрии Самары в сносе гостиницы "Hotel Астория"

Департаменту градостроительства Самары не удалось добиться сноса гостиницы "Hotel Астория", расположенной на ул. Промышленности в районе пересечения с ул. Аэродромной. Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении соответствующего иска.

Напомним, департамент просил суд признать трехэтажное здание самовольным строением, а также обязать владеющего им индивидуального предпринимателя Андрея Муругова привести объект в первоначальное состояние. Кроме того, департамент просил суд дать ему право самостоятельно снести объект, в случае если предприниматель не исполнит решение в течение трех месяцев.

Ведомство обосновывало свою позицию тем, что, во-первых, участок под гостиницей предназначен для индивидуального строительства, а, во-вторых, без согласований была произведена реконструкция здания. По документам на участке находился четырехэтажный дом, по факту же — трехэтажный.

Однако суд указал, что предприниматель еще в 2013 г. через суд зарегистрировал право собственности на здание, а доказательств его реконструкции не предоставлено (очевидно, департамент не учел наличие подземного этажа).

"Использование не по целевому назначению объекта, возведенного в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, не является основанием для признания его самовольной постройкой", — также постановил суд.