В Самаре начался капремонт фасадов здания стоматологической поликлиники — памятника культурного наследия

Здание Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1 располагается по адресу ул. Молодогвардейская, 54/ул. Венцека, 59. Это объект культурного наследия регионального значения — "Дом В. Л. Шихобаловой", построенный более ста лет назад. Здание входит в единый архитектурный комплекс, который включает несколько зданий, соединенных в общий контур.

В ходе ремонта будут восстановлены исторические архитектурные элементы: первоначальная структура фасада, убранство, соответствующее эпохе. С фасада демонтируют все внешние кондиционеры. Вместо них будет установлена современная система кондиционирования внутри здания. Также планируется утепление фасада и монтаж архитектурной подсветки.

"Мы сохранили историческое название учреждения и стремимся, чтобы его облик соответствовал высокому статусу объекта культурного наследия, оставаясь при этом современным и доступным для пациентов. Завершить работы планируется до конца текущего года", — рассказал главный врач Максим Хайкин.

Особое внимание уделяется доступности и безопасности. Работы ведутся в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области — все проектные решения согласованы с учётом требований сохранения исторического облика. Поликлиника оказывает стоматологическую помощь взрослому населению Самарского и Железнодорожного районов, а также детскому населению Самарского, Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского, Промышленного, Красноглинского и частично Куйбышевского районов. В структуре поликлиники — два лечебно-хирургических отделения, ортопедическое отделение, четыре детских лечебно-профилактических отделения, зуботехническая лаборатория, параклинические кабинеты и центральные стерилизационные отделения.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.