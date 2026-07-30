В Самаре начался капремонт фасадов здания стоматологической поликлиники — памятника культурного наследия

Здание Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1 располагается по адресу ул. Молодогвардейская, 54/ул. Венцека, 59. Это объект культурного наследия регионального значения — "Дом В. Л. Шихобаловой", построенный более ста лет назад. Здание входит в единый архитектурный комплекс, который включает несколько зданий, соединенных в общий контур.
В ходе ремонта будут восстановлены исторические архитектурные элементы: первоначальная структура фасада, убранство, соответствующее эпохе. С фасада демонтируют все внешние кондиционеры. Вместо них будет установлена современная система кондиционирования внутри здания. Также планируется утепление фасада и монтаж архитектурной подсветки.
"Мы сохранили историческое название учреждения и стремимся, чтобы его облик соответствовал высокому статусу объекта культурного наследия, оставаясь при этом современным и доступным для пациентов. Завершить работы планируется до конца текущего года", — рассказал главный врач Максим Хайкин.
Особое внимание уделяется доступности и безопасности. Работы ведутся в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области — все проектные решения согласованы с учётом требований сохранения исторического облика. Поликлиника оказывает стоматологическую помощь взрослому населению Самарского и Железнодорожного районов, а также детскому населению Самарского, Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского, Промышленного, Красноглинского и частично Куйбышевского районов. В структуре поликлиники — два лечебно-хирургических отделения, ортопедическое отделение, четыре детских лечебно-профилактических отделения, зуботехническая лаборатория, параклинические кабинеты и центральные стерилизационные отделения.
Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает