16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начался капремонт фасадов здания стоматологической поликлиники — памятника культурного наследия ДОМ.РФ ищет инвестора для КРТ на 52 га под Самарой Часть Самарского подшипникового завода перепродают за 2 млрд рублей Реализация федерального проекта акватермального комплекса в Тольятти выходит на финишную прямую Признана банкротом компания, владеющая недостроем крупного ТЦ на ул. Авроры в Самаре

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре начался капремонт фасадов здания стоматологической поликлиники — памятника культурного наследия

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Здание Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1 располагается по адресу ул. Молодогвардейская, 54/ул. Венцека, 59. Это объект культурного наследия регионального значения — "Дом В. Л. Шихобаловой", построенный более ста лет назад. Здание входит в единый архитектурный комплекс, который включает несколько зданий, соединенных в общий контур.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В ходе ремонта будут восстановлены исторические архитектурные элементы: первоначальная структура фасада, убранство, соответствующее эпохе. С фасада демонтируют все внешние кондиционеры. Вместо них будет установлена современная система кондиционирования внутри здания. Также планируется утепление фасада и монтаж архитектурной подсветки.

"Мы сохранили историческое название учреждения и стремимся, чтобы его облик соответствовал высокому статусу объекта культурного наследия, оставаясь при этом современным и доступным для пациентов. Завершить работы планируется до конца текущего года", — рассказал главный врач Максим Хайкин.

Особое внимание уделяется доступности и безопасности. Работы ведутся в тесном взаимодействии с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области — все проектные решения согласованы с учётом требований сохранения исторического облика. Поликлиника оказывает стоматологическую помощь взрослому населению Самарского и Железнодорожного районов, а также детскому населению Самарского, Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского, Промышленного, Красноглинского и частично Куйбышевского районов. В структуре поликлиники — два лечебно-хирургических отделения, ортопедическое отделение, четыре детских лечебно-профилактических отделения, зуботехническая лаборатория, параклинические кабинеты и центральные стерилизационные отделения.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2