В Тольятти построят новое производство металлоконструкций для промышленности и ТЭК

Территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась новым резидентом. Трехстороннее соглашение с инвестором и городской администрацией подписал заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Компания-инвестор планирует запуск нового производства строительных металлических конструкций и изделий. Предприятие будет обеспечивать продукцией заказчиков из сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.
В планах инвестора — ввести производство в эксплуатацию уже в конце 2026 года. Общий объем инвестиций в экономику города составит 27 млн рублей. Будет создано 20 новых рабочих мест.
"Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. Территории опережающего развития с их возможностями и преференциями являются эффективным инструментом привлечения частных инвестиций. Каждый новый резидент — это новые рабочие места, налоги в бюджет и развитие промышленного потенциала региона", — подчеркнул Павел Финк.
Территории опережающего развития — один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами. Сегодня статусом ТОР наделены Тольятти и Чапаевск. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты.
Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 73 компании. Общий объем инвестиций превысил 43,3 млрд рублей, создано 15 тысяч рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 7 млрд рублей.
Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проектов осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Оно работает в режиме "одного окна". Специалисты Агентства помогут выбрать площадку, подобрать меры поддержки и сопроводить до запуска предприятия. Обращаться — по телефону 8 (800) 505-90-36. Развитие инвестиционной активности и создание благоприятных условий для бизнеса — одна из ключевых задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.