В Тольятти построят новое производство металлоконструкций для промышленности и ТЭК

Территория опережающего развития "Тольятти" пополнилась новым резидентом. Трехстороннее соглашение с инвестором и городской администрацией подписал заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Компания-инвестор планирует запуск нового производства строительных металлических конструкций и изделий. Предприятие будет обеспечивать продукцией заказчиков из сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса.

В планах инвестора — ввести производство в эксплуатацию уже в конце 2026 года. Общий объем инвестиций в экономику города составит 27 млн рублей. Будет создано 20 новых рабочих мест.

"Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. Территории опережающего развития с их возможностями и преференциями являются эффективным инструментом привлечения частных инвестиций. Каждый новый резидент — это новые рабочие места, налоги в бюджет и развитие промышленного потенциала региона", — подчеркнул Павел Финк.

Территории опережающего развития — один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами. Сегодня статусом ТОР наделены Тольятти и Чапаевск. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты.

Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 73 компании. Общий объем инвестиций превысил 43,3 млрд рублей, создано 15 тысяч рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 7 млрд рублей.

Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проектов осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Оно работает в режиме "одного окна". Специалисты Агентства помогут выбрать площадку, подобрать меры поддержки и сопроводить до запуска предприятия. Обращаться — по телефону 8 (800) 505-90-36. Развитие инвестиционной активности и создание благоприятных условий для бизнеса — одна из ключевых задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".