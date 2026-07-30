Начался второй этап догазификации коттеджного поселка "Новое Ягодное" Ставропольского района

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" приступили к строительству внутрипоселкового распределительного газопровода протяженностью более 10,5 км для газификации поселка "Новое Ягодное" в границах села Ягодное Ставропольского района.

Техническая возможность будет создана для 86 вновь возведенных домовладений. На сегодняшний день уже заключено 46 договоров, в том числе 7 комплексных. После подведения газопровода до границ земельных участков по таким договорам компания сразу приступит к обустройству газовой инфраструктуры внутри участка собственника с последующим подключением газового оборудования внутри дома и пуском газа.

Собственники домовладений льготной категории вправе оформить социальную выплату в размере 201 тысячи рублей для компенсации затрат на газификацию внутри участка и дома. Напомним, в рамках президентской программы догазификации строительство газопровода "до забора" является бесплатным, работы по газификации внутри участка и в доме оплачивает сам заявитель.

"Жители поселка активно интересуются догазификацией, разъясняем им порядок, помогаем с документами. На сегодняшний день принято 56 заявок, и собственники продолжают готовить новые", — рассказала начальник отдела реализации проектов технологического присоединения "Газпром газораспределение Самара" Елена Соседова.

Стать участником программы догазификации легко: необходимо подать заявку онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru или лично в Едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Самара", в офисах МФЦ. Из документов потребуются свидетельства о праве собственности на домовладение и земельный участок, СНИЛС, ситуационный план.