Начался второй этап догазификации коттеджного поселка "Новое Ягодное" Ставропольского района

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" приступили к строительству внутрипоселкового распределительного газопровода протяженностью более 10,5 км для газификации поселка "Новое Ягодное" в границах села Ягодное Ставропольского района.
Техническая возможность будет создана для 86 вновь возведенных домовладений. На сегодняшний день уже заключено 46 договоров, в том числе 7 комплексных. После подведения газопровода до границ земельных участков по таким договорам компания сразу приступит к обустройству газовой инфраструктуры внутри участка собственника с последующим подключением газового оборудования внутри дома и пуском газа.
Собственники домовладений льготной категории вправе оформить социальную выплату в размере 201 тысячи рублей для компенсации затрат на газификацию внутри участка и дома. Напомним, в рамках президентской программы догазификации строительство газопровода "до забора" является бесплатным, работы по газификации внутри участка и в доме оплачивает сам заявитель.
"Жители поселка активно интересуются догазификацией, разъясняем им порядок, помогаем с документами. На сегодняшний день принято 56 заявок, и собственники продолжают готовить новые", — рассказала начальник отдела реализации проектов технологического присоединения "Газпром газораспределение Самара" Елена Соседова.
Стать участником программы догазификации легко: необходимо подать заявку онлайн на сайте Единого оператора газификации России connectgas.ru или лично в Едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Самара", в офисах МФЦ. Из документов потребуются свидетельства о праве собственности на домовладение и земельный участок, СНИЛС, ситуационный план.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)