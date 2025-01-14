Муниципалитеты Самарской области начали активно расторгать договоры аренды газовых сетей с "СВГК"

В настоящее время тринадцать муниципалитетов (городские округа Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, муниципальные районы Исаклинский, Богатовский, Нефтегорский, Челно-Вершинский, Красноярский, Сергиевский, Борский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Елховский) и еще десять сельских поселений Самарской области в Кинельском и Челно-Вершинском районах расторгли договоры аренды с газораспределительной организацией ООО "Средневолжская газовая компания".

Уведомления о завершении арендных отношений были направлены в адрес арендатора в конце минувшего года.

Основанием для прекращения действия договора явились систематическое неоказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, многочисленные нарушения договорных обязательств по подключению к муниципальным газораспределительным сетям новых объектов, фактический срыв программы социальной догазификации.

Во многом такая ситуация сложилась из-за того, что в Самарской области газотранспортные активы находятся преимущественно в частных руках. Значительной частью газораспределительных сетей владеет ООО "СВГК". Фактически это государственное или муниципальное имущество, которое было передано в организацию на правах аренды на крайне мягких для СВГК условиях.

При этом в договорах аренды были четко прописаны требования к газораспределительной организации: обязательства по подключению заявителей к муниципальным сетям газораспределения на территории муниципального образования в установленные сроки, обязанности по обеспечению полного технического обслуживания абонентов, подключенных к соответствующим газопроводам.

В минувшем году организация не выполнила в полном объеме декларируемые условия. Особое возмущение жителей Самарской области вызвала ситуация с внутридомовым газовым обслуживанием. Многие из них так и не дождались контролеров от газораспределительной организации. В то же время квитанции за эту услугу выставлялись гражданам регулярно.

В сложившейся ситуации Правительство региона рекомендовало муниципалитетам воспользоваться своим законным правом и отозвать из пользования арендатора муниципальное и государственной имущество — газовые распределительные сети. Многие муниципалитеты уже направили соответствующие уведомления в адрес СВГК.

В связи с этим компания распространила заявление, что это может повлиять на стабильное и безаварийное газоснабжение на территориях. Ситуацию прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "Расторжение договоров аренды инициировано в связи с ненадлежащим исполнением СВГК своих обязательств по социальной догазификации и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Это юридические действия, основанные на положениях договоров аренды, и они не повлекут за собой никаких фактических последствий, препятствующих газоснабжению.

Прошу граждан рассматривать заявления о кризисной ситуации, связанной с расторжением аренды, как спекуляцию конкретной газовой распределительной организации вокруг вопросов безопасности и попытку манипуляции общественным мнением с целью вернуть в свое владение государственное и муниципальное имущество. Продолжаем наводить порядок".

Ранее глава региона направил в правоохранительные органы заявление с просьбой о возбуждении уголовных дел о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении ОАО "Самарагаз" и ООО "СВГК".