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СВГК теряет газовые сети в муниципалитетах На форуме "Теплогенерация-2025" выработают новые решения для отрасли Продолжается акция по списанию пеней при полном погашении задолженности за газ Прокуратура указала на сорванные сроки газификации по десяткам объектов СВГК рассказали о ходе социальной газификации и техобслуживания ВДГО в Самарской области

Газовая отрасль ТЭК

СВГК теряет газовые сети в муниципалитетах

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 20 муниципалитетов и сельских поселений Самарской области официально уведомили "Средневолжскую газовую компанию" (СВГК), что с января 2025 года разрывают договоры аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров. Об этом сообщает компания.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Среди этих муниципалитетов Богатовский, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Нефтегорский, Похвистневский, Сергиевский и Челно-Вершинский районы, а также Новокуйбышевск.

В СВГК указывают, что остается неясным, кем должно проводиться техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования потребителей в этих районах в 2025 году. "В соответствии с российским законодательством таким правом обладает только газораспределительная организация, обслуживающая сети, по которым транспортируется газ к домовладению. В 2024 году за эти работы в указанных муниципалитетах и населенных пунктах отвечала СВГК", - отмечают в компании, также уточняя, что данных о новых операторах сетей у нее нет.

СВГК в связи уведомила Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Самарской области и Средне-Поволжское управление Ростехнадзора.

Напомним, ранее региональные власти высказывали претензии в адрес СВГК и Самарагаза (обе компании подконтрольны бизнесмену Владимиру Аветисяну). Так, губернатор Вячеслав Федорищев в декабре заявил, что инициирует возврат активов, которые были переданы компаниям Владимира Аветисяна. Этот шаг объяснялся тем, что в регионе сорвана программа догазификации, а также низким уровнем исполнения договоров технического обслуживания ВДГО/ВКГО.

"Мы инициируем полностью возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном в части газового хозяйства полностью - на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости", - говорил глава региона.

Позже он также сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей этих компаний. Он мотивировал этот шаг "многочисленными происшествиями, произошедшими на территории Самарской области в сфере эксплуатации газового оборудования, что свидетельствует о систематическом халатном отношении ответственных организаций и их руководителей к процессу предоставления критически важных услуг для населения по эксплуатации газового оборудования".

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в интервью Волга Ньюс, говорил о необходимости пересмотра отношений с частным бизнесом, обслуживающим социально значимую сетевую инфраструктуру:

"Проблема здесь в том, что значительная часть имущества является государственным или муниципальным и при этом весьма неэффективно оттарифицирована с точки зрения расходов на инвестиционные программы. Ведь в каждом рубле платы за электричество, за газ есть инвестиционная составляющая. Общество и государство заинтересованы в том, чтобы эта составляющая была инвестиционной, а не спекулятивной. Она должна быть направлена на то, чтобы развивать инженерную инфраструктуру, газифицировать новые населенные пункты, менять существующие электрические и строить новые там, где требуется расширение, и так далее. Но менять не в свою собственность. В Самарской области все немного не так. А главное - социальные задачи, которые стоят перед сетевиками, не исполняются в должной мере. Спросите у кого-нибудь, кто подключался к электрическим или газовым сетям, понравилось им или нет. Я не знаю ни одного, кому понравилось. Поэтому существует определенный запрос на то, чтобы эту ситуацию изменить. Решение однозначно нужно принимать".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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