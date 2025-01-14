СВГК теряет газовые сети в муниципалитетах

Более 20 муниципалитетов и сельских поселений Самарской области официально уведомили "Средневолжскую газовую компанию" (СВГК), что с января 2025 года разрывают договоры аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров. Об этом сообщает компания.

Среди этих муниципалитетов Богатовский, Борский, Елховский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Нефтегорский, Похвистневский, Сергиевский и Челно-Вершинский районы, а также Новокуйбышевск.

В СВГК указывают, что остается неясным, кем должно проводиться техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования потребителей в этих районах в 2025 году. "В соответствии с российским законодательством таким правом обладает только газораспределительная организация, обслуживающая сети, по которым транспортируется газ к домовладению. В 2024 году за эти работы в указанных муниципалитетах и населенных пунктах отвечала СВГК", - отмечают в компании, также уточняя, что данных о новых операторах сетей у нее нет.

СВГК в связи уведомила Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Самарской области и Средне-Поволжское управление Ростехнадзора.

Напомним, ранее региональные власти высказывали претензии в адрес СВГК и Самарагаза (обе компании подконтрольны бизнесмену Владимиру Аветисяну). Так, губернатор Вячеслав Федорищев в декабре заявил, что инициирует возврат активов, которые были переданы компаниям Владимира Аветисяна. Этот шаг объяснялся тем, что в регионе сорвана программа догазификации, а также низким уровнем исполнения договоров технического обслуживания ВДГО/ВКГО.

"Мы инициируем полностью возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном в части газового хозяйства полностью - на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости", - говорил глава региона.

Позже он также сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей этих компаний. Он мотивировал этот шаг "многочисленными происшествиями, произошедшими на территории Самарской области в сфере эксплуатации газового оборудования, что свидетельствует о систематическом халатном отношении ответственных организаций и их руководителей к процессу предоставления критически важных услуг для населения по эксплуатации газового оборудования".

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в интервью Волга Ньюс, говорил о необходимости пересмотра отношений с частным бизнесом, обслуживающим социально значимую сетевую инфраструктуру:

"Проблема здесь в том, что значительная часть имущества является государственным или муниципальным и при этом весьма неэффективно оттарифицирована с точки зрения расходов на инвестиционные программы. Ведь в каждом рубле платы за электричество, за газ есть инвестиционная составляющая. Общество и государство заинтересованы в том, чтобы эта составляющая была инвестиционной, а не спекулятивной. Она должна быть направлена на то, чтобы развивать инженерную инфраструктуру, газифицировать новые населенные пункты, менять существующие электрические и строить новые там, где требуется расширение, и так далее. Но менять не в свою собственность. В Самарской области все немного не так. А главное - социальные задачи, которые стоят перед сетевиками, не исполняются в должной мере. Спросите у кого-нибудь, кто подключался к электрическим или газовым сетям, понравилось им или нет. Я не знаю ни одного, кому понравилось. Поэтому существует определенный запрос на то, чтобы эту ситуацию изменить. Решение однозначно нужно принимать".